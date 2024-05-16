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BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 400 мл - Киев (594949) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
99,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
99,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
84,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
163,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
158,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: упаковка (1)
151,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
81,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
Всего: упаковка (1)
155,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
98,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
99,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (1)
157,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (2)
120,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
144,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8-А
Всего: упаковка (1)
146,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
148,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
106,08 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
122,95
Экономия: -11,28 грн
111,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
154,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
145,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гната Юры, 7
Всего: упаковка (2)
148,49 грн