L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Одесса (36568) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
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Новая Одесса, ул. Центральная, 225
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Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
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Всего: таблетки (4)
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Врадиевка, ул. Независимости, 92
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Первомайск, ул. Одесская, 113
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Балта, ул. Магдебурская, 27
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Саврань, ул. Суворова, 2-А
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Новый Буг, пл. Свободы, 40
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Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
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Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
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Ямполь, ул. Свободы, 140
Аптека семейная
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Гайсин, ул. Соборная, 41
Здорова родина
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Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
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Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
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Монастырище, ул. Гагарина, 33/2
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Всего: таблетки (2)
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Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36
Народная аптека
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Покров, ул. Центральная, 44/19
Здорова родина
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Брацлав, ул. Независимости, 3
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Каменка, ул. Защитников Украины, 39
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Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287