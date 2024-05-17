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L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Одесса (36568) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
Всего: таблетки (4)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
78,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Врадиевка, ул. Независимости, 92
Всего: таблетки (4)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 113
Всего: таблетки (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Балта, ул. Магдебурская, 27
Всего: таблетки (2)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: таблетки (4)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
Всего: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: таблетки (4)
79,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
Всего: таблетки (4)
79,12 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: таблетки (20)
89,13
Экономия: -1,20 грн
87,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
Всего: упаковка (1)
80,57
Экономия: -0,54 грн
80,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
Всего: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Монастырище, ул. Гагарина, 33/2
Всего: таблетки (3)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36
Всего: таблетки (2)
82,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
99,19
Экономия: -11,69 грн
87,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
88,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
Всего: упаковка (1)
79,33 грн