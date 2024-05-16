L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Львов (36568) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Здорова родина
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Здорова родина
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Всего: таблетки (10)
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Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 48 мин
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Здорова родина
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Здорова родина
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Всего: таблетки (10)
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Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
Здорова родина
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Всего: таблетки (20)
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Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
Здорова родина
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Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
Подорожник
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Яремче, ул. Свободы, 307-А
Бажаемо здоровья
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Перечин, пл. Народная, 3
Бажаемо здоровья
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Острог, просп. Независимости, 2
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
Семейная аптека
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Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
Бажаемо здоровья
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Всего: таблетки (3)
Открыто Закроется через 48 мин
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Аптека твоей родини
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Всего: таблетки (4)
Открыто Закроется через 48 мин
Рафаловка, ул. Садовая, 2
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 48 мин
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Здорова родина
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Черновцы, ул. Сосюры, 5-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 48 мин
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Ж