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L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Львов (36568) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
89,90
Экономия: -0,08 грн
89,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: таблетки (10)
80,74
Экономия: -0,55 грн
80,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
83,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (3)
88,82
Экономия: -1,46 грн
87,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
Всего: таблетки (10)
78,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
Всего: таблетки (20)
89,77
Экономия: -0,75 грн
89,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (2)
86,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Яремче, ул. Свободы, 307-А
Всего: упаковка (1)
98,55
Экономия: -17,59 грн
80,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
Всего: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Острог, просп. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
79,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
Всего: упаковка (1)
90,23 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:45
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
87,13
Экономия: -0,17 грн
86,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
Всего: упаковка (1)
88,08
Экономия: -0,10 грн
87,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Красилов, ул. Грушевского, 187-Б
Всего: таблетки (3)
70,62 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 48 мин
Рафаловка, ул. Садовая, 2
Всего: таблетки (4)
78,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 48 мин
Черновцы, ул. Трепка Владислава, 6
Всего: упаковка (1)
87,38
Экономия: -0,31 грн
87,07 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (3)
81,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Черновцы, ул. Сосюры, 5-А
Всего: упаковка (1)
96,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -15,54 грн
80,96 грн