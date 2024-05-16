L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Киев (36568) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найденоВ других городах:
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Всего: таблетки (4)
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Требухов, ул. Благодатная, 2-А
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Всего: упаковка (1)
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Остер, ул. Независимости, 25
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Шевченко Тараса, 56
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Чернигов, ул. Теробороны, 11
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Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
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Всего: таблетки (4)
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Золотоноша, ул. Черкасская, 2
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Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 50-А
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Всего: таблетки (4)
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Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
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Всего: таблетки (3)
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Овруч, ул. Хмельницкого Богдана, 26
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Всего: таблетки (1)
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Овруч, ул. Шевченко Тараса, 48/18
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Чернобай, ул. Центральная, 72
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Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36
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Черкассы, просп. Победы, 36
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Черкассы, просп. Победы, 22/1
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Всего: таблетки (2)
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Черкассы, просп. Победы, 6
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Открыто Закроется в 20:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
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Борзна, ул. Независимости, 5/1
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Лугины, ул. Грушевского Михаила, 3-Б
D.s.
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Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1