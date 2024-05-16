Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ)ТИРЕОТРОПНЫЕ СРЕДСТВАТИРЕОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫТиреоидные гормоныЛевотироксин натрийL-Тироксин-Фармак®Цены в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Киев (36568) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Требухов, ул. Благодатная, 2-А
Всего: таблетки (4)
70,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Остер, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: упаковка (1)
70,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Шевченко Тараса, 56
Всего: упаковка (1)
79,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
Всего: таблетки (1)
70,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
Всего: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Черкасская, 2
Всего: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
Всего: таблетки (4)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Овруч, ул. Хмельницкого Богдана, 26
Всего: таблетки (3)
70,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Овруч, ул. Шевченко Тараса, 48/18
Всего: таблетки (1)
78,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернобай, ул. Центральная, 72
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, ул. Черновола Вячеслава, 36
Всего: таблетки (2)
82,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 36
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 22/1
Всего: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6
Всего: таблетки (2)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
Всего: упаковка (1)
70,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лугины, ул. Грушевского Михаила, 3-Б
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (2)
81,60 грн