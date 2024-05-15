L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Харьков (36568) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
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Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
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Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
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Недригайлов, ул. Независимости, 8
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Козельщина, ул. Остроградского, 67
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Лохвица, ул. Героев Украины, 14-К/2
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Путивль, ул. Кролевецкая, 78
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Власовка, ул. Восточная, 5-Б
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Светловодск, ул. Героев Украины, 41
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Светловодск, ул. Героев Украины, 104
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Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
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Глухов, ул. Циолковского, 6
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Кролевец, просп. Мира, 4
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Чернобай, ул. Центральная, 72
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Марганец, ул. Киевская, 174