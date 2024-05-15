Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (КРОМЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНОВ)ТИРЕОТРОПНЫЕ СРЕДСТВАТИРЕОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫТиреоидные гормоныЛевотироксин натрийL-Тироксин-Фармак®Цены в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Харьков (36568) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: таблетки (3)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Недригайлов, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Лохвица, ул. Героев Украины, 14-К/2
Всего: таблетки (2)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Путивль, ул. Кролевецкая, 78
Всего: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Власовка, ул. Восточная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 41
Всего: таблетки (4)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: таблетки (4)
79,12 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
Всего: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Глухов, ул. Циолковского, 6
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 10
Всего: таблетки (3)
78,84 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: таблетки (20)
95,70
Экономия: -11,94 грн
83,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 9
Всего: упаковка (2)
94,36
Экономия: -6,94 грн
87,42 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 80
Всего: таблетки (4)
78,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Клубная, 111
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кролевец, просп. Мира, 4
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 72
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
79,33 грн