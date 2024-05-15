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L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Днепр (Днепропетровск) (36568) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
70,61 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
99,19
Экономия: -11,69 грн
87,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Козельщина, ул. Остроградского, 67
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: таблетки (3)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Власовка, ул. Восточная, 5-Б
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 41
Всего: таблетки (4)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: таблетки (4)
79,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
Всего: таблетки (4)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
Всего: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, пл. Свободы, 40
Всего: упаковка (1)
79,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (2)
81,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернобай, ул. Центральная, 72
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6
Всего: таблетки (2)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
Всего: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 22/1
Всего: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 36
Всего: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Лохвица, ул. Героев Украины, 14-К/2
Всего: таблетки (2)
79,33 грн