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L-Тироксин-Фармак® таблетки 50 мкг, №50 - Львов (36570) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
115,16
Экономия: -12,90 грн
102,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (3)
86,37 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
98,61
Экономия: -0,79 грн
97,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
104,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
92,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
104,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
115,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
88,24 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
112,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
104,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
104,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
99,62
Экономия: -4,89 грн
94,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -18,50 грн
94,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
88,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
104,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
104,60
Экономия: -9,39 грн
95,21 грн