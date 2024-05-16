L-Тироксин-Фармак® таблетки 50 мкг, №50 - Львов (36570) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 82 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, ул. Леонтовича, 1
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Swiss pharmacy
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Львов, ул. Госпитальная, 9
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Аптека шар@
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Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
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Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Бажаемо здоровья
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Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
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Львов, ул. Кулиша, 15
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Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низких цен
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Львов, ул. Городоцкая, 102