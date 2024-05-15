L-Тироксин-Фармак® таблетки 50 мкг, №50 - Харьков (36570) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Университетская, 33
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
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Всего: таблетки (3)
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Всего: упаковка (2), таблетки (2)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 96
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Харьков, просп. Независимости, 13