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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Львов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,85
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Бандеры Степана, 6-В
64.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Коперника, 3
68.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,57
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
69.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,39
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, пл. Рынок, 30
69.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Самбор, ул. Валовая, 46
69.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
147,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 24
69.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Самбор, ул. Валовая, 11
69.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
172,20
Экономия при брони:
-9,40 грн
162,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
147,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 5
73.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
187,26
Экономия при брони:
-9,80 грн
177,46
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Невского Александра, 12
93.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,17
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,46
Экономия при брони:
-1,13 грн
160,33
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Воли, 7
94.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,72
Экономия при брони:
-1,39 грн
162,33
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Рожнятов, ул. Шевченко Тараса, 1-А
100.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
163,53
Экономия при брони:
-0,30 грн
163,23
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рожнятов, ул. Школьная, 25/3
100.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
150,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
115.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,79
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
150,66
Экономия при брони:
-26,86 грн
123,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 20
117.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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