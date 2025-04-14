Киев
Тетранекст (Tetranext)

Тетранекст (Tetranext)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
11.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
147,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
11.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дергачи, ул. Сумской Шлях, 163-Г
14.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
19.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Введенка, ул. Горбачева Олега, 59
26.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
146,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
70.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
85.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
162,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
138,15
Экономия при брони: -7,45 грн
130,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шевченко, 107/2
89.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
97.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
167,40
Экономия при брони: -43,60 грн
123,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 44-Г
99.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кошмановка, ул. Молодежная, 32-А
105.1 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Экономия при брони: -16,78 грн
123,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Независимости, 8/1
123.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Экономия при брони: -16,78 грн
123,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пер. Кооперативный, 8-А
128.4 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
161,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,30 грн
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