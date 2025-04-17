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Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст (Tetranext)
Чернигов
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Подорожник
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Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Экономия при брони:
-16,78 грн
123,80
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
127,98
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Батурин, ул. Ющенко, 19-А
111.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
105,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
137,85
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Иванков, ул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
170,77
Экономия при брони:
-5,12 грн
165,65
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
115.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,04
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
116.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
140,58
Экономия при брони:
-16,78 грн
123,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
157,66
Экономия при брони:
-18,39 грн
139,27
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,43
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
122.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
141,73
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
122.2 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
158,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 8
122.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
149,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
143,70
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
144,52
Экономия при брони:
-5,25 грн
139,27
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
125.3 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
160,36
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Г
125.7 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
155,74
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Барышевка, ул. Центральная, 15-А
125.9 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
156,44
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Афанасьева Геннадия, 13-А
126.8 км
Тетранекст мазь глазная 10 мг/г туба 5 г №1
Nextpharm GmbH
138,31
грн
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