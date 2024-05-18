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Бенодил суспензия для распыления 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Запорожье (618113) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
635,63
Экономия: -68,75 грн
566,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: суспензия для распыления (10)
601,89
Экономия: -34,64 грн
567,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: суспензия для распыления (15)
557,23 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
604,54
Экономия: -68,10 грн
536,44 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
560,72
Экономия: -40,72 грн
520,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
592,44 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: суспензия для распыления (16)
519,38 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
599,99
Экономия: -63,55 грн
536,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: суспензия для распыления (10)
598,25
Экономия: -31,53 грн
566,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
616,20
Экономия: -59,95 грн
556,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
568,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
578,38
Экономия: -29,48 грн
548,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: контейнер (3)
591,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
628,49
Экономия: -49,91 грн
578,58 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
568,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: суспензия для распыления (18)
600,13
Экономия: -80,13 грн
520,00 грн