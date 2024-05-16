Бенодил суспензия для распыления 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Харьков (618113) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 125 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: контейнер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: контейнер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: контейнер (2)
Закрыто Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: контейнер (1)
Закрыто Открывается через 31 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-17 - 19:00