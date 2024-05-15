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Бенодил суспензия для распыления 0,5 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (618113) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
632,00
Экономия: -65,50 грн
566,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
618,31
Экономия: -51,81 грн
566,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
633,72
Экономия: -66,94 грн
566,78 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
585,86
Экономия: -49,43 грн
536,43 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: суспензия для распыления (10)
602,04
Экономия: -66,62 грн
535,42 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
614,15
Экономия: -52,78 грн
561,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
568,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: суспензия для распыления (15)
590,99
Экономия: -54,56 грн
536,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
573,22
Экономия: -37,80 грн
535,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
628,91
Экономия: -93,49 грн
535,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
617,01
Экономия: -40,37 грн
576,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: суспензия для распыления (10)
607,14
Экономия: -77,64 грн
529,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
589,76
Экономия: -60,26 грн
529,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
609,68
Экономия: -48,32 грн
561,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
568,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
568,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
629,94
Экономия: -62,15 грн
567,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
598,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
601,00
Экономия: -43,19 грн
557,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
627,98
Экономия: -103,76 грн
524,22 грн