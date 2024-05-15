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Бенодил суспензия для распыления 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (618104) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
513,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
564,28
Экономия: -52,24 грн
512,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: суспензия для распыления (10)
577,71
Экономия: -65,63 грн
512,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
547,29
Экономия: -62,32 грн
484,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: суспензия для распыления (5)
583,78
Экономия: -76,41 грн
507,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
532,99
Экономия: -48,02 грн
484,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
513,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
563,33
Экономия: -56,39 грн
506,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
561,54
Экономия: -48,81 грн
512,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
513,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
513,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
572,54
Экономия: -65,28 грн
507,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
513,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
544,42
Экономия: -53,54 грн
490,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
513,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: суспензия для распыления (15)
538,99
Экономия: -54,02 грн
484,97 грн