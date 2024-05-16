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Ацетилка таблетки шипучие 500 мг стрип, №16 - Киев (525119) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
80,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
79,81 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (2)
79,70 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (2)
84,00
Экономия: -14,20 грн
69,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1), стрип (1)
83,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (4), стрип (1)
74,42
Экономия: -5,23 грн
69,19 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: стрип (6)
83,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: таблетки шипучие (8)
75,64
Экономия: -6,82 грн
68,82 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: таблетки шипучие (4)
76,52 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: таблетки шипучие (14)
67,86 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом