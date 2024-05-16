Ацетилка таблетки шипучие 500 мг стрип, №16 - Киев (525119) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
В других городах:
Гала аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Не болей
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Всего: упаковка (4), стрип (1)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Аптека24
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Всего: стрип (6)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Аптека низких цен
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Всего: таблетки шипучие (8)
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Аптека
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Всего: таблетки шипучие (4)
Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
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Всего: таблетки шипучие (14)
Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
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