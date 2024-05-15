Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 40 Всего: упаковка (1), стрип (1) 83,10 грн Забронировать

В других городах:

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Запорожье, ул. Комарова, 1 Всего: стрип (6) 83,10 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1 Всего: упаковка (4), стрип (1) 76,41 Экономия: -7,22 грн 69,19 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1 Всего: упаковка (2) 84,00 Экономия: -14,20 грн 69,80 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (3) 79,81 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (1) 80,64 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черноморск, просп. Мира, 31-М Всего: таблетки шипучие (8) 76,16 Экономия: -7,34 грн 68,82 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22 Всего: таблетки шипучие (4) 76,52 грн