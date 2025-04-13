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Артинибса (Artinibsa)
Артинибса (Artinibsa)
Харьков
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
729.0 км
Артинибса с эпинефрином 1:100.000 раствор для инъекций картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
1212,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
777.1 км
Артинибса с эпинефрином 1:100.000 раствор для инъекций картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
1194,00
грн
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