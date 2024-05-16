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Артинибса с эпинефрином 1:100.000 раствор для инъекций картридж 1.8 мл, №50 - Харьков (337443) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (18)
827,20 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Корец, пл. Киевская, 11
Всего: упаковка (1)
827,20 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
827,20 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом