Артинибса с эпинефрином 1:100.000 раствор для инъекций картридж 1.8 мл, №50 - Харьков (337443) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
Житомирлики
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Всего: упаковка (18)
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Житомир, ул. Киевская, 47
Ровнолики
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Всего: упаковка (1)
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Корец, пл. Киевская, 11
Волыньфарм
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