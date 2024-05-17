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Арутимол® капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Львов (8881) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
157,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
150,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
162,43
Экономия: -25,74 грн
136,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
142,99
Экономия: -6,30 грн
136,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
156,99
Экономия: -20,30 грн
136,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
Всего: упаковка (2)
150,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
162,42
Экономия: -25,73 грн
136,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
158,99
Экономия: -22,30 грн
136,69 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (2)
150,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
140,99
Экономия: -4,30 грн
136,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
162,41
Экономия: -25,72 грн
136,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
161,81
Экономия: -25,19 грн
136,62 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
150,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
138,89 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
165,10
Экономия: -25,50 грн
139,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -19,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -11,81 грн
136,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -15,81 грн
136,69 грн