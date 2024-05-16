Арутимол® капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Харьков (8881) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 114 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13