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Арутимол® капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (8881) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
150,97
Экономия: -8,84 грн
142,13 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -21,81 грн
136,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
162,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
155,99
Экономия: -19,30 грн
136,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
164,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
148,88
Экономия: -6,76 грн
142,12 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (5)
157,99
Экономия: -21,30 грн
136,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
151,92
Экономия: -9,80 грн
142,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (1)
162,40
Экономия: -23,00 грн
139,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (2)
155,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
152,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, ул. Ломаная, 4
Всего: упаковка (1)
162,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (1)
162,41
Экономия: -25,72 грн
136,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (2)
142,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
162,40
Экономия: -23,00 грн
139,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 6
Всего: упаковка (2)
160,90
Экономия: -21,50 грн
139,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
153,42
Экономия: -8,78 грн
144,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (2)
155,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
143,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
154,19
Экономия: -15,11 грн
139,08 грн