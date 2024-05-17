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pH5 ЛЕГКИЙ ЛОСЬОН 400 мл - Запорожье (594655) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
579,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
590,83
Экономия: -68,86 грн
521,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
594,39
Экономия: -46,43 грн
547,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
586,99
Экономия: -105,70 грн
481,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
589,64
Экономия: -48,47 грн
541,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
587,89
Экономия: -39,93 грн
547,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
587,50
Экономия: -38,42 грн
549,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
586,59
Экономия: -38,63 грн
547,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
600,66
Экономия: -52,70 грн
547,96 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
583,43
Экономия: -72,76 грн
510,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
579,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
583,99
Экономия: -57,50 грн
526,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
467,37
Экономия: -47,47 грн
419,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
528,25
Экономия: -51,35 грн
476,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
594,11
Экономия: -55,20 грн
538,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
546,80
Экономия: -71,92 грн
474,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
579,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
531,52
Экономия: -51,95 грн
479,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
508,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
527,09
Экономия: -47,55 грн
479,54 грн