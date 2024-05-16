АКТИВИТ ЖЕЛЕЗО С ЛАКТОФЕРИНОМ таблетки блистер, №20 - Киев (551234) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Киев, ул. Липковского Василия, 23
Мед-сервис
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Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
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Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
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Подорожник
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Киев, просп. Берестейский, 98/2
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Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Аптека доброго дня
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Ирпень, ул. Поэзии, 13
Свк фарм
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Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Авк фарм
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Наличие на 2024-05-18 - 12:00