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АКТИВИТ ЖЕЛЕЗО С ЛАКТОФЕРИНОМ таблетки блистер, №20 - Киев (551234) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (2)
464,97
Экономия: -51,85 грн
413,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
487,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
457,13
Экономия: -36,28 грн
420,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (1)
494,99
Экономия: -88,32 грн
406,67 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
448,40
Экономия: -28,72 грн
419,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Ирпень, ул. Поэзии, 13
Всего: упаковка (1)
449,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
432,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
432,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
432,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
432,40 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
432,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
432,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
432,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
432,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
432,40 грн