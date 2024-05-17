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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/10 мг, №30 - Запорожье (530219) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
223,84
Экономия: -37,89 грн
185,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
192,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
213,00
Экономия: -28,50 грн
184,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
192,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
213,05
Экономия: -24,02 грн
189,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
194,43 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
209,92
Экономия: -24,20 грн
185,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
199,15
Экономия: -13,96 грн
185,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
230,37
Экономия: -42,37 грн
188,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
192,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
192,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
192,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
192,20 грн