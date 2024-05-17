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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/5 мг, №30 - Запорожье (530217) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
167,09
Экономия: -22,65 грн
144,44 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (2)
154,23
Экономия: -10,99 грн
143,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
142,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
166,50
Экономия: -29,57 грн
136,93 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
145,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
145,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
159,71
Экономия: -16,05 грн
143,66 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
156,66
Экономия: -17,86 грн
138,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
155,84
Экономия: -11,78 грн
144,06 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
170,14
Экономия: -26,12 грн
144,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
151,73
Экономия: -12,75 грн
138,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (2)
174,26
Экономия: -30,24 грн
144,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
145,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
145,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
164,74
Экономия: -21,55 грн
143,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
145,10 грн