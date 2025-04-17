Винница (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
184,02
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
195,58
Экономия при брони: -6,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина
210,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Украина