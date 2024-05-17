Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПроизводные пиперазинаЛевоцетиризинL-МайЦены в аптеках

L-Май капли оральные 5 мг/мл контейнер 20 мл с пробкой-капельницей, №1 - Запорожье (562079) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
184,85
Экономия: -25,15 грн
159,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
160,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
181,00
Экономия: -29,00 грн
152,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
160,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
175,50
Экономия: -25,03 грн
150,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
171,42
Экономия: -12,32 грн
159,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
149,12 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
160,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
168,20
Экономия: -19,11 грн
149,09 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
160,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
165,33
Экономия: -14,41 грн
150,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
190,05
Экономия: -34,22 грн
155,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
160,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
160,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
160,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
160,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
160,80 грн