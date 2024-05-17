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Аккордин раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Запорожье (500557) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
924,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
924,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: ампула (1)
991,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
924,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
886,05
Экономия: -12,96 грн
873,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (1)
1038,15
Экономия: -99,87 грн
938,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1001,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (8)
1036,66
Экономия: -238,90 грн
797,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
924,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
924,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
970,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: раствор для инъекций (7)
1031,40
Экономия: -90,15 грн
941,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
924,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
924,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (66)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
924,20 грн