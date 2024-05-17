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Аккордин раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Львов (500557) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
924,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
924,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
924,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
924,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
873,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
924,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: раствор для инъекций (1)
986,99
Экономия: -113,89 грн
873,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1044,99
Экономия: -171,89 грн
873,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (1)
873,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
1044,99
Экономия: -171,89 грн
873,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: ампула (6)
907,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
924,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: раствор для инъекций (4)
1030,51
Экономия: -89,26 грн
941,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
924,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
901,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
1025,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
1044,99
Экономия: -171,89 грн
873,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
924,20 грн