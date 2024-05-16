Аккордин раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Киев (500557) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
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Киев, ул. Бассейная, 10
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Всего: упаковка (300)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
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Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Всего: ампула (6)
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
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Киев, ул. Верхний Вал, 22