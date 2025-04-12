Не следует превышать рекомендованные дозы.

Если при применении лекарственного средства появляется одышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом.

С осторожностью применять препарат детям, пациентам с высоким риском нарушения функции печени, а также пациентам, имеющим эпилептические припадки в анамнезе.

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство содержит 1,8% этанола.

Доза 5 мл содержит максимально 0,11 г этанола, что соответствует около 1,2 мл вина и 2,8 мл пива.

Доза 10 мл содержит максимально 0,22 г этанола, что соответствует около 2,3 мл вина и 5,6 мл пива.

При применении разовых доз более 5 или 10 мл пациент получает более 100 мг этанола. Вреден для пациентов, страдающих алкоголизмом.

Доза 5 мл содержит около 3,5 г сахара, что эквивалентно 0,29 ХЕ, поэтому следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом.

Это лекарственное средство содержит сахарозу, поэтому его не следует принимать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при редкой наследственной непереносимости фруктозы, галактозы при синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахаразы-изомальтазы.

Это лекарственное средство содержит 200 мг/доза калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с нарушением функции почек или тем, кто придерживается диеты с контролируемым содержанием калия.

Это лекарственное средство содержит кислоту лимонную, поэтому с осторожностью применять больным, страдающим гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит.