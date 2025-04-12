Препараты подорожника

Ритоссе подорожник (Ritosse plantain)

Ритоссе Подорожник сироп флакон 200 мл с мерным стаканчиком №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Дарница
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/17402/01/01 от 08.05.2019
Международное название

Ритоссе подорожник инструкция по применению

Состав

действующее вещество: plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum;

100 г сиропа содержат подорожника ланцетолистного листьев экстракта жидкого (DER 1: 1) [экстрагент — этанол 25% (об/об)] 8,00 г;

вспомогательные вещества: сахароза, ароматизатор черносмородиновый (концентрат), калия сорбат, кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: красная прозрачная жидкость (при разведении 1:1) с характерным запахом. В течение срока хранения может образовываться осадок.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТС R05C A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ритоссе Подорожник является традиционным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями.

Основными действующими веществами подорожника ланцетолистного являются слизи, иридоидные гликозиды (аукубин, катапол), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая кислота) и их гликозиды (вербаскозид), сапонины, флавоноиды, танины. Благодаря этим веществам подорожник ланцетолистный обладает противовоспалительными, секретолитическими и антибактериальными свойствами. Разжижает мокроту, способствует отхаркиванию.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания

Применять в составе комплексной терапии сухого кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

До сих пор не наблюдалось взаимодействия сиропа подорожника с другими лекарственными средствами или с пищей.

Не применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, поскольку это препятствует выделению разреженной мокроты.

Особенности применения

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Если при применении лекарственного средства появляется одышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом.

С осторожностью применять препарат детям, пациентам с высоким риском нарушения функции печени, а также пациентам, имеющим эпилептические припадки в анамнезе.

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство содержит 1,8% этанола.

Доза 5 мл содержит максимально 0,11 г этанола, что соответствует около 1,2 мл вина и 2,8 мл пива.

Доза 10 мл содержит максимально 0,22 г этанола, что соответствует около 2,3 мл вина и 5,6 мл пива.

При применении разовых доз более 5 или 10 мл пациент получает более 100 мг этанола. Вреден для пациентов, страдающих алкоголизмом.

Доза 5 мл содержит около 3,5 г сахара, что эквивалентно 0,29 ХЕ, поэтому следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом.

Это лекарственное средство содержит сахарозу, поэтому его не следует принимать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при редкой наследственной непереносимости фруктозы, галактозы при синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахаразы-изомальтазы.

Это лекарственное средство содержит 200 мг/доза калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с нарушением функции почек или тем, кто придерживается диеты с контролируемым содержанием калия.

Это лекарственное средство содержит кислоту лимонную, поэтому с осторожностью применять больным, страдающим гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит.

Способ применения и дозы

Дети в возрасте 3 — 4 года:

  • 5 мл сиропа 3 раза в день.

Дети в возрасте 5 — 11 лет:

  • 10 мл сиропа 3 раза в день.

Дети в возрасте старше 12 лет, взрослые и пациенты пожилого возраста (старше 65 лет):

  • 10 мл сиропа 3–4 раза в день.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Если симптомы сохраняются 7 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Пациентам не следует принимать пищу и пить сразу же после приема лекарственного средства, поскольку еда и напитки могут ускорить выведение лекарственного средства со слизистой оболочки ротовой полости и горла.

Перед применением сироп следует хорошо взболтать.

В период лечением сиропом рекомендуется пить большое количество теплых напитков.

Дети

Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 3 лет.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, диарея.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, сыпь, зуд, экзема, отек кожи, крапивница.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в т. ч. ангионевротический отек, анафилактический шок.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона — 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл во флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фитофарм Кленка С.А.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Кленка 1, 63–040 Новое Мьясто над Вартою, Польша.