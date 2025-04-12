Ритоссе подорожник (Ritosse plantain)
Ритоссе подорожник инструкция по применению
Состав
действующее вещество: plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum;
100 г сиропа содержат подорожника ланцетолистного листьев экстракта жидкого (DER 1: 1) [экстрагент — этанол 25% (об/об)] 8,00 г;
вспомогательные вещества: сахароза, ароматизатор черносмородиновый (концентрат), калия сорбат, кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: красная прозрачная жидкость (при разведении 1:1) с характерным запахом. В течение срока хранения может образовываться осадок.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТС R05C A.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ритоссе Подорожник является традиционным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями.
Основными действующими веществами подорожника ланцетолистного являются слизи, иридоидные гликозиды (аукубин, катапол), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая кислота) и их гликозиды (вербаскозид), сапонины, флавоноиды, танины. Благодаря этим веществам подорожник ланцетолистный обладает противовоспалительными, секретолитическими и антибактериальными свойствами. Разжижает мокроту, способствует отхаркиванию.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические исследования не проводились.
Показания
Применять в составе комплексной терапии сухого кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
До сих пор не наблюдалось взаимодействия сиропа подорожника с другими лекарственными средствами или с пищей.
Не применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, поскольку это препятствует выделению разреженной мокроты.
Особенности применения
Не следует превышать рекомендованные дозы.
Если при применении лекарственного средства появляется одышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом.
С осторожностью применять препарат детям, пациентам с высоким риском нарушения функции печени, а также пациентам, имеющим эпилептические припадки в анамнезе.
Вспомогательные вещества
Лекарственное средство содержит 1,8% этанола.
Доза 5 мл содержит максимально 0,11 г этанола, что соответствует около 1,2 мл вина и 2,8 мл пива.
Доза 10 мл содержит максимально 0,22 г этанола, что соответствует около 2,3 мл вина и 5,6 мл пива.
При применении разовых доз более 5 или 10 мл пациент получает более 100 мг этанола. Вреден для пациентов, страдающих алкоголизмом.
Доза 5 мл содержит около 3,5 г сахара, что эквивалентно 0,29 ХЕ, поэтому следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом.
Это лекарственное средство содержит сахарозу, поэтому его не следует принимать пациентам с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при редкой наследственной непереносимости фруктозы, галактозы при синдроме мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточности сахаразы-изомальтазы.
Это лекарственное средство содержит 200 мг/доза калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с нарушением функции почек или тем, кто придерживается диеты с контролируемым содержанием калия.
Это лекарственное средство содержит кислоту лимонную, поэтому с осторожностью применять больным, страдающим гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит.
Способ применения и дозы
Дети в возрасте 3 — 4 года:
- 5 мл сиропа 3 раза в день.
Дети в возрасте 5 — 11 лет:
- 10 мл сиропа 3 раза в день.
Дети в возрасте старше 12 лет, взрослые и пациенты пожилого возраста (старше 65 лет):
- 10 мл сиропа 3–4 раза в день.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Если симптомы сохраняются 7 дней, следует проконсультироваться с врачом.
Пациентам не следует принимать пищу и пить сразу же после приема лекарственного средства, поскольку еда и напитки могут ускорить выведение лекарственного средства со слизистой оболочки ротовой полости и горла.
Перед применением сироп следует хорошо взболтать.
В период лечением сиропом рекомендуется пить большое количество теплых напитков.
Дети
Не рекомендуется применять детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: изжога, диарея.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, сыпь, зуд, экзема, отек кожи, крапивница.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в т. ч. ангионевротический отек, анафилактический шок.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Срок годности после вскрытия флакона — 3 месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл во флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фитофарм Кленка С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Кленка 1, 63–040 Новое Мьясто над Вартою, Польша.