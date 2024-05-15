Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства для ванны и душаpH5 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШАЦены в аптеках

pH5 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (594661) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
495,16
Экономия: -72,34 грн
422,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
564,34
Экономия: -77,90 грн
486,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
498,85
Экономия: -59,04 грн
439,81 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
488,18
Экономия: -54,03 грн
434,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
490,78
Экономия: -32,09 грн
458,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
476,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
392,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
500,73
Экономия: -52,42 грн
448,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
578,95
Экономия: -63,19 грн
515,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
455,03 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
569,72
Экономия: -87,62 грн
482,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
392,64 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
400,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
400,13 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
424,22 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
504,84
Экономия: -50,40 грн
454,44 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
492,38
Экономия: -46,43 грн
445,95 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
500,26
Экономия: -60,45 грн
439,81 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
488,83 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
485,00 грн