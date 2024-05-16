Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ"Цены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВЫЙ С КАКАО В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ" 40 г, №1 - Киев (786509) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (9)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (3)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (8)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (5)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (6)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (18)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (5)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (5)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (11)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (20)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (10)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (17)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (5)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (12)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (10)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Будь здоров
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (7)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (11)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (8)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (5)
39,30
Экономия: -1,18 грн
38,12 грн