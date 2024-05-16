Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосMAXI HAIR 90Цены в аптеках

MAXI HAIR 90 таблетки, №90 - Киев (556517) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (3)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (2)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (2)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (2)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
1148,60
Экономия: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 40 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: упаковка (2)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Экспресс фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
1263,50
Экономия: -362,20 грн
901,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
1081,90 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
1190,10 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (1)
1081,90 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Закрыто Открывается через 40 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
1190,10 грн
Галафарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
1190,10 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (1)
1081,90 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (1)
1190,10 грн