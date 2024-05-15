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Sunlife Magnesium 300 mg таблетки, №150 - Харьков (877557) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
655,55 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (12)
653,85 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
652,11 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
651,23 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
657,08 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (11)
653,85 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
651,79 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
658,66 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
652,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
655,54 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (14)
650,86 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
658,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
652,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (3)
656,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
657,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
655,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (20)
654,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
651,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
651,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
653,28 грн