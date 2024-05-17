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Now Foods Железо капсулы 36 мг, №30 - Запорожье (826755) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
365,71
Экономия: -47,59 грн
318,12 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
341,56
Экономия: -23,44 грн
318,12 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
306,55 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
305,82
Экономия: -13,42 грн
292,40 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
306,55 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
347,68
Экономия: -29,56 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
357,38
Экономия: -39,26 грн
318,12 грн
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
330,76
Экономия: -16,86 грн
313,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
372,93
Экономия: -54,81 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
341,32
Экономия: -23,20 грн
318,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
360,10
Экономия: -41,98 грн
318,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
342,50
Экономия: -24,38 грн
318,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
353,01
Экономия: -34,89 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
354,07
Экономия: -35,95 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
373,05
Экономия: -54,93 грн
318,12 грн
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
333,91
Экономия: -15,79 грн
318,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
336,95
Экономия: -18,83 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
364,14
Экономия: -46,02 грн
318,12 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
348,80
Экономия: -30,68 грн
318,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
371,03
Экономия: -35,63 грн
335,40 грн