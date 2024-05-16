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Now Foods Железо капсулы 36 мг, №30 - Киев (826755) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 617 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 40 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
332,41 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
360,49
Экономия: -98,83 грн
261,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
362,21
Экономия: -95,64 грн
266,57 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
355,80
Экономия: -35,80 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
335,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
340,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
348,20
Экономия: -86,77 грн
261,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
355,11
Экономия: -90,98 грн
264,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
404,90
Экономия: -12,15 грн
392,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
343,94
Экономия: -82,51 грн
261,43 грн