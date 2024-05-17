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Аводель таблетки 1,5 мг блистер, №1 - Запорожье (500760) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
260,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
302,55
Экономия: -69,84 грн
232,71 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
273,86
Экономия: -72,50 грн
201,36 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
237,14 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
279,42
Экономия: -33,01 грн
246,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
283,00
Экономия: -50,00 грн
233,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
214,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
260,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
283,40
Экономия: -42,40 грн
241,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
260,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
279,26
Экономия: -34,82 грн
244,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
261,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
254,67 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
260,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
280,84
Экономия: -62,41 грн
218,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
274,17
Экономия: -86,42 грн
187,75 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
253,70
Экономия: -9,20 грн
244,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
260,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
301,98
Экономия: -69,87 грн
232,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
270,80
Экономия: -55,45 грн
215,35 грн