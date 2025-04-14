Орнидазол-Новофарм (Ornidazole-Novofarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Электромеханический, 1
3.9 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
238,07
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
5.2 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Единства, 104
6.2 км
Орнидазол-Новофарм раствор для инфузий 5 мг/мл бутылка 100 мл №1
Новофарм-Биосинтез