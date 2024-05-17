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AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл - Запорожье (589176) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
126,11
Экономия: -21,83 грн
104,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
137,41
Экономия: -14,13 грн
123,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
112,00
Экономия: -20,00 грн
92,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
97,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
97,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
135,86
Экономия: -15,96 грн
119,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -20,00 грн
92,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
135,67
Экономия: -16,29 грн
119,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
134,95
Экономия: -7,43 грн
127,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
136,68
Экономия: -8,94 грн
127,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
126,44
Экономия: -8,44 грн
118,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
133,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
124,69
Экономия: -23,41 грн
101,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
138,12
Экономия: -10,38 грн
127,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
137,17
Экономия: -20,91 грн
116,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
134,86
Экономия: -7,34 грн
127,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
127,25
Экономия: -16,97 грн
110,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
127,63
Экономия: -19,75 грн
107,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
136,16
Экономия: -8,64 грн
127,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
100,35
Экономия: -4,21 грн
96,14 грн