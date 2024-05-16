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AQUA MICELLAR МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА серии HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл - Львов (589176) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
136,02
Экономия: -11,71 грн
124,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
131,60
Экономия: -6,46 грн
125,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
136,54
Экономия: -18,59 грн
117,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
134,86
Экономия: -12,75 грн
122,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
136,77
Экономия: -10,64 грн
126,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
137,47
Экономия: -17,44 грн
120,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
135,39
Экономия: -12,63 грн
122,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (2)
136,76
Экономия: -17,77 грн
118,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -11,11 грн
113,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
136,21
Экономия: -12,93 грн
123,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
126,61
Экономия: -13,81 грн
112,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
134,39
Экономия: -16,05 грн
118,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
129,39
Экономия: -1,33 грн
128,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
123,67
Экономия: -16,63 грн
107,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
134,65
Экономия: -12,93 грн
121,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
113,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
138,90
Экономия: -22,12 грн
116,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
123,66
Экономия: -6,06 грн
117,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (3)
134,23
Экономия: -9,14 грн
125,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
135,78
Экономия: -10,82 грн
124,96 грн