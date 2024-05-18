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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл - Запорожье (586955) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
35,16
Экономия: -4,40 грн
30,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
32,54
Экономия: -1,78 грн
30,76 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
32,56 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
32,89
Экономия: -3,92 грн
28,97 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -2,58 грн
30,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
31,35
Экономия: -1,60 грн
29,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
34,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
35,80
Экономия: -5,06 грн
30,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
33,44
Экономия: -2,69 грн
30,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
34,27
Экономия: -3,49 грн
30,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
32,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
27,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
31,79
Экономия: -1,60 грн
30,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
31,93
Экономия: -1,33 грн
30,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
32,35
Экономия: -3,62 грн
28,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
32,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
34,19
Экономия: -3,56 грн
30,63 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (3)
41,00
Экономия: -12,00 грн
29,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (2)
28,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
31,21
Экономия: -3,40 грн
27,81 грн