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SPOT CONTROL КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Запорожье (586236) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
133,46
Экономия: -23,10 грн
110,36 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
134,34
Экономия: -13,82 грн
120,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
132,83
Экономия: -15,61 грн
117,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
132,64
Экономия: -15,93 грн
116,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
120,41
Экономия: -6,44 грн
113,97 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
133,63
Экономия: -8,96 грн
124,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
122,12
Экономия: -8,15 грн
113,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
131,97
Экономия: -24,78 грн
107,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
123,24
Экономия: -9,27 грн
113,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
122,39
Экономия: -18,66 грн
103,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
120,33
Экономия: -6,36 грн
113,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
122,90
Экономия: -16,39 грн
106,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
135,08
Экономия: -20,91 грн
114,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (4)
133,12
Экономия: -8,45 грн
124,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
132,56
Экономия: -11,02 грн
121,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
120,94
Экономия: -10,95 грн
109,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
120,62
Экономия: -6,65 грн
113,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (3)
131,88
Экономия: -7,21 грн
124,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
134,67
Экономия: -10,00 грн
124,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
123,27
Экономия: -9,30 грн
113,97 грн