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SPOT CONTROL КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Киев (586236) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
134,73
Экономия: -23,86 грн
110,87 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
122,47
Экономия: -21,29 грн
101,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
121,87
Экономия: -19,63 грн
102,24 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
134,53
Экономия: -23,66 грн
110,87 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
120,08
Экономия: -14,50 грн
105,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
131,98
Экономия: -21,11 грн
110,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
121,01
Экономия: -11,48 грн
109,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
131,74
Экономия: -18,07 грн
113,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (3)
131,39
Экономия: -13,66 грн
117,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
101,56
Экономия: -4,41 грн
97,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
121,35
Экономия: -12,87 грн
108,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
121,88
Экономия: -16,76 грн
105,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
119,57
Экономия: -18,39 грн
101,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (3)
135,48
Экономия: -24,61 грн
110,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
119,56
Экономия: -18,38 грн
101,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
102,46
Экономия: -5,31 грн
97,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
133,25
Экономия: -19,58 грн
113,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
123,70
Экономия: -17,65 грн
106,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
121,75
Экономия: -16,28 грн
105,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
121,27
Экономия: -9,31 грн
111,96 грн