Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для лицаSPOT CONTROL КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECTЦены в аптеках

SPOT CONTROL КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН SPF 75 серии HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Харьков (586236) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
133,91
Экономия: -14,90 грн
119,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
131,97
Экономия: -14,99 грн
116,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
132,99
Экономия: -15,12 грн
117,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
121,37
Экономия: -18,10 грн
103,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
134,05
Экономия: -23,05 грн
111,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
123,64
Экономия: -13,19 грн
110,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
121,43
Экономия: -10,56 грн
110,87 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
122,89
Экономия: -16,05 грн
106,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
134,37
Экономия: -15,36 грн
119,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
122,11
Экономия: -20,93 грн
101,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
119,67
Экономия: -11,33 грн
108,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
134,56
Экономия: -15,04 грн
119,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
121,87
Экономия: -17,21 грн
104,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (3)
123,27
Экономия: -15,71 грн
107,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
132,96
Экономия: -10,64 грн
122,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
122,96
Экономия: -11,70 грн
111,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
133,45
Экономия: -19,66 грн
113,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
133,01
Экономия: -12,98 грн
120,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
134,62
Экономия: -18,80 грн
115,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
119,71
Экономия: -18,74 грн
100,97 грн