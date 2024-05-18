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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаАТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН" крем 100 мл - Запорожье (580280) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
89,22
Экономия: -15,53 грн
73,69 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
97,21
Экономия: -10,09 грн
87,12 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
76,32 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
88,80
Экономия: -10,52 грн
78,28 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
76,32 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
95,98
Экономия: -11,62 грн
84,36 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
88,20
Экономия: -4,72 грн
83,48 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
89,33
Экономия: -5,85 грн
83,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
89,46
Экономия: -5,98 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
88,22
Экономия: -16,56 грн
71,66 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
90,27
Экономия: -6,79 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
85,46
Экономия: -13,03 грн
72,43 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
80,14 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
88,14
Экономия: -4,66 грн
83,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (3)
90,03
Экономия: -12,09 грн
77,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
90,30
Экономия: -14,06 грн
76,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
88,99
Экономия: -5,51 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
95,93
Экономия: -7,98 грн
87,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
69,58
Экономия: -2,90 грн
66,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
88,36
Экономия: -4,88 грн
83,48 грн