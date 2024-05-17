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АТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН" крем 100 мл - Одесса (580280) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
94,68
Экономия: -4,71 грн
89,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
88,44
Экономия: -14,41 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
98,11
Экономия: -8,97 грн
89,14 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
97,93
Экономия: -10,44 грн
87,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
95,62
Экономия: -10,89 грн
84,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
90,64
Экономия: -13,38 грн
77,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
87,60
Экономия: -7,11 грн
80,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
96,57
Экономия: -11,01 грн
85,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
97,42
Экономия: -7,45 грн
89,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
90,29
Экономия: -11,59 грн
78,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
96,73
Экономия: -9,24 грн
87,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
87,93
Экономия: -9,65 грн
78,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
88,58
Экономия: -14,89 грн
73,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
96,69
Экономия: -11,96 грн
84,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
87,81
Экономия: -13,78 грн
74,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (3)
88,02
Экономия: -12,03 грн
75,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
97,02
Экономия: -17,25 грн
79,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
95,70
Экономия: -9,04 грн
86,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -11,36 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
96,07
Экономия: -13,82 грн
82,25 грн