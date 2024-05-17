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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаАТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН" крем 100 мл - Львов (580280) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
96,23
Экономия: -8,28 грн
87,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
86,30
Экономия: -4,23 грн
82,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
96,60
Экономия: -13,52 грн
83,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
88,14
Экономия: -8,42 грн
79,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
85,21
Экономия: -6,71 грн
78,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
76,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (5)
97,26
Экономия: -12,71 грн
84,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
76,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
95,79
Экономия: -9,31 грн
86,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
96,75
Экономия: -12,94 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
69,45
Экономия: -2,77 грн
66,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (2)
96,37
Экономия: -9,25 грн
87,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
71,73
Экономия: -3,75 грн
67,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
87,73
Экономия: -2,93 грн
84,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
87,50
Экономия: -11,94 грн
75,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
95,26
Экономия: -9,61 грн
85,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
90,78
Экономия: -14,54 грн
76,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
87,49
Экономия: -4,37 грн
83,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
94,96
Экономия: -6,55 грн
88,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
88,75
Экономия: -7,16 грн
81,59 грн