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АТОПИ АКТИВ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ, ОЧЕНЬ СУХОЙ И СКЛОННОЙ К АТОПИИ КОЖИ серии "ДОКТОР БИОКОН" крем 100 мл - Киев (580280) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
97,50
Экономия: -17,36 грн
80,14 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
107,50
Экономия: -22,58 грн
84,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
97,11
Экономия: -16,97 грн
80,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
81,47
Экономия: -13,21 грн
68,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
89,93
Экономия: -15,90 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
88,23
Экономия: -14,20 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
95,95
Экономия: -9,47 грн
86,48 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
74,13 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
70,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
95,33
Экономия: -13,08 грн
82,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
95,08
Экономия: -9,89 грн
85,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
96,07
Экономия: -10,51 грн
85,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
96,22
Экономия: -10,29 грн
85,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
85,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
89,28
Экономия: -12,36 грн
76,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
87,59
Экономия: -13,56 грн
74,03 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
70,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
72,72 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
86,00
Экономия: -6,88 грн
79,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
96,93
Экономия: -18,81 грн
78,12 грн